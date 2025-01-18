В Запорожье возросло количество пострадавших до 8 человек от вражеского обстрела
Киев • УНН
В результате обстрела в Запорожье пострадали 8 человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам области.
Количество пострадавших в Запорожье возросло до 8 человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Также председатель заявил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Напомним,
В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы. Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам области, используя ракеты, беспилотники и артиллерию.
Шесть пострадавших в Запорожье: оккупанты нанесли 241 удар по области18.01.25, 07:36 • 16978 просмотров