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В Запорожье возросло количество пострадавших до 8 человек от вражеского обстрела

В Запорожье возросло количество пострадавших до 8 человек от вражеского обстрела

Киев  •  УНН

 • 11960 просмотра

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В результате обстрела в Запорожье пострадали 8 человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам области.

Количество пострадавших в Запорожье возросло до 8 человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Также председатель заявил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним,

В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы. Кроме того, за сутки оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам области, используя ракеты, беспилотники и артиллерию.

Шесть пострадавших в Запорожье: оккупанты нанесли 241 удар по области18.01.25, 07:36 • 16978 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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