Шесть пострадавших в Запорожье: оккупанты нанесли 241 удар по области
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. За сутки оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам области, используя ракеты, беспилотники и артиллерию.
В результате вражеского обстрела Запорожья количество пострадавших возросло до шести человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Согласно информации, среди пострадавших есть женщина, которая находится в тяжелом состоянии, еще трое мужчин и две женщины получили травмы средней тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте инцидента активно работают пять бригад скорой помощи.
Напомним
В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы.
Добавим
В течение последних суток на территории Запорожской области оккупанты нанесли 241 удар по девяти населенным пунктам. Больше всего пострадали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Новодаровка.
Войска террористов осуществили два ракетных удара по Запорожью. Также более 130 беспилотников различных модификаций атаковали указанные населенные пункты, нанося значительные повреждения инфраструктуре и жилым домам. Дополнительно две атаки из реактивных систем залпового огня были направлены на Щербаки. Кроме того, обстрелы артиллерии также коснулись Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
По информации местных служб, зафиксировано 9 случаев разрушения жилых домов и инфраструктурных объектов.
Захватчики атаковали Запорожье: есть 2 пострадавших и разрушения18.01.25, 07:01 • 12670 просмотров