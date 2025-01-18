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Шість постраждалих у Запоріжжі: окупанти завдали 241 удар по області

Шість постраждалих у Запоріжжі: окупанти завдали 241 удар по області

Київ • УНН

 • 33082 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя постраждало шестеро людей, одна жінка у важкому стані. За добу окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах області, використовуючи ракети, безпілотники та артилерію.

Унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя кількість постраждалих зросла до шести осіб. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, серед постраждалих є жінка, яка перебуває в тяжкому стані, ще троє чоловіків та двоє жінок отримали травми середньої тяжкості. Усі постраждалі були госпіталізовані, де їм надається необхідна медична допомога. На місці інциденту активно працюють п’ять бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють екстрені служби.

Додамо

Протягом останньої доби на території Запорізької області окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах. Найбільше постраждали Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новодарівка.

Війська терористів здійснили два ракетних удари по Запоріжжю. Також понад 130 безпілотників різних модифікацій атакували зазначені населені пункти, наносячи значні пошкодження інфраструктурі та житловим будинкам. Додатково дві атаки з реактивних систем залпового вогню були спрямовані на Щербаки. Окрім того, обстріли артилерії також торкнулися Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

За інформацією місцевих служб, зафіксовано 9 випадків руйнування житлових будинків та інфраструктурних обʼєктів.

Загарбники атакували Запоріжжя: є 2 постраждалих та руйнування18.01.25, 07:01 • 34784 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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