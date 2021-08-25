У захопленому талібами Афганістані різко знизилася кількість вакцинованих проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На тлі завоювання талібами влади Афганістану рівень вакцинації у країні проти коронавірусу протягом останнього тижня впав на 80%. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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Після захоплення талібами Кабула, із 15 серпня, в Афганістані зробило щеплення проти коронавірусу 30 500 осіб у 23 із 34 провінцій. Тоді як за тиждень до наступу "Талібану" було вакциновано 134 600 людей у 30 провінціях.
Представник ЮНІСЕФ зазначив, що в листопаді закінчується термін дії майже 2 млн доз вакцини від Johnson & Johnson, це приблизно половина від загальної кількості. У межах програми СOVAX у країну доправили понад 4 млн доз вакцини.
За даними ВООЗ, в Афганістані, з населенням майже 40 млн осіб, введено 1,2 млн доз вакцини. Зареєстровано 152 660 хворих на коронавірус, померло – 7 083 людини.
Нагадаємо
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
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