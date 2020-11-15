У захисному спецкостюмі: як футболіста збірної України відправляли додому з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Офіційний сайт УАФ опублікував фотографії того, як півзахисник збірної України Віктор Коваленко повертався додому, передає УНН.
Напередодні, у таборі національної команди одразу кілька гравців отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Зокрема, Віктор Коваленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, а також Андрій Ярмоленко.
Коваленко повертався до Києва спеціальним чартером УАФ зранку 15 листопада в захисному костюмі та з дотриманням медичного протоколу.
Нагадаємо, що інші три гравці збірної та один з менеджерів команди поверталися з Німеччини екстрено, з ініціативи президента ФК “Динамо” Ігоря Суркіса. Чартер для них організували вночі 14 листопада з допомогою неназваної іноземної авіакомпанії.
Як згодом розповів менеджер національної збірної Олексій Таргонський, жодної потреби і сенсу в цьому не було, адже виліт інфікованих гравців був планово організований УАФ зранку 15 листопада.
За яких умов та чи із застосуванням захисних костюмів летіли гравців “Динамо” невідомо.
Окремі футбольні ЗМІ “евакуацію”, організовану Суркісом, охрестили піаром на “ковіді”. Не лише через відсутність в ній потреби, але й тому що забирав літак “Динамо” гравців збірної за вибірковим принципом.
Як повідомляв УНН, УЄФА оштрафувало “Динамо” на 19 тис. євро за недотримання карантинних заходів.
А раніше менеджмент столичного клубу у поганому протистоянні загрозам коронавірусу звинуватив його головний тренер Мірча Луческу.