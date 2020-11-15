В защитном спецкостюме: как футболиста сборной Украины отправляли домой из Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Официальный сайт УАФ опубликовал фотографии того, как полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко возвращался домой, передает УНН.
Накануне, в лагере национальной команды сразу несколько игроков получили положительный результат теста на COVID-19. В частности, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко.
Коваленко возвращался в Киев специальным чартером УАФ утром 15 ноября в защитном костюме и с соблюдением медицинского протокола.
Напомним, что другие три игрока сборной и один из менеджеров команды возвращались из Германии экстренно, по инициативе президента ФК “Динамо” Игоря Суркиса. Чартер для них организовали ночью 14 ноября с помощью неназванной иностранной авиакомпании.
Как впоследствии рассказал менеджер национальной сборной Алексей Таргонский, никакой необходимости и смысла в этом не было, ведь вылет инфицированных игроков был планово организован УАФ утром 15 ноября.
При каких условиях и с применением ли защитных костюмов летели игроки “Динамо” неизвестно.
Отдельные футбольные СМИ “эвакуацию”, организованную Суркисом, окрестили пиаром на “ковиде”. Не только из-за отсутствия в ней необходимости, но и потому, что забирал самолет “Динамо” игроков сборной по выборочному принципу.
Как сообщал УНН, УЕФА оштрафовало “Динамо” на 19 тыс. евро за несоблюдение карантинных мер.
А раньше менеджмент столичного клуба в плохом противостоянии угрозам коронавируса обвинил его главный тренер Мирча Луческу.