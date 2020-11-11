Експерт: Луческу не задоволений внутрішньою політикою "Динамо" і вже відкрито критикує клуб

Він констатував, що Луческу важко переносить поразки.

"Просто цукерково-букетний період румуна з "Динамо" закінчився, і ми починаємо бачити справжнього Мірчу тільки зараз. З усіма його перевагами і недоліками", - пише Сажко.

Як приклад експерт нагадав, як Луческу пояснив поразку "Динамо" в матчі з "Шахтарем" "ковідом".

"У чому можна і потрібно сперечатися з Луческу - це в не зовсім справедливому виділенні одного конкретного матчу. Неначе коронавірус локально завадив тільки "Динамо" підготуватися тільки до "Шахтаря", - говорить Сажко.

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Крім того, Луческу звинуватив "Динамо" в поганому протистоянні загрозі COVID, нагадав автор.

"(Це висловлювання, - ред) викликало набагато менший резонанс, хоча більш показове для розкриття характеру румуна.

Важко пригадати хоч один випадок, коли в "Шахтарі" Луческу дозволяв собі висловлюватися проти клубу. Зазвичай він добре знає межі дозволеного. Це меседж навіть не для уболівальників, а для Суркіса - тренер не дуже задоволений внутрішніми процесами і хоче змін ", - написав Сажко.

З приходом Луческу в "Динамо" клуб залишився колишнім. Внутрішня політика ФК, не дивлячись на зміну головного тренера, не змінилася, додав він.

"Одного призначення тренера недостатньо, щоб змінити "Динамо", - резюмував експерт.

Як писав УНН, раніше ультрас "Динамо" виступили з гучним звинуваченням на адресу Луческу і Суркіса.