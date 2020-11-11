Експерт: Луческу не задоволений внутрішньою політикою "Динамо" і вже відкрито критикує клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Головний тренер ФК "Динамо Київ" Мірча Луческу відкрито критикує клуб, оскільки не задоволений внутрішньою політикою керівництва ФК. Він хоче змін, але "Динамо" залишається колишнім. Про це у своєму блозі написав футбольний оглядач Олександр Сажко, передає УНН.
Він констатував, що Луческу важко переносить поразки.
"Просто цукерково-букетний період румуна з "Динамо" закінчився, і ми починаємо бачити справжнього Мірчу тільки зараз. З усіма його перевагами і недоліками", - пише Сажко.
Як приклад експерт нагадав, як Луческу пояснив поразку "Динамо" в матчі з "Шахтарем" "ковідом".
"У чому можна і потрібно сперечатися з Луческу - це в не зовсім справедливому виділенні одного конкретного матчу. Неначе коронавірус локально завадив тільки "Динамо" підготуватися тільки до "Шахтаря", - говорить Сажко.
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Крім того, Луческу звинуватив "Динамо" в поганому протистоянні загрозі COVID, нагадав автор.
"(Це висловлювання, - ред) викликало набагато менший резонанс, хоча більш показове для розкриття характеру румуна.
Важко пригадати хоч один випадок, коли в "Шахтарі" Луческу дозволяв собі висловлюватися проти клубу. Зазвичай він добре знає межі дозволеного. Це меседж навіть не для уболівальників, а для Суркіса - тренер не дуже задоволений внутрішніми процесами і хоче змін ", - написав Сажко.
З приходом Луческу в "Динамо" клуб залишився колишнім. Внутрішня політика ФК, не дивлячись на зміну головного тренера, не змінилася, додав він.
"Одного призначення тренера недостатньо, щоб змінити "Динамо", - резюмував експерт.
Як писав УНН, раніше ультрас "Динамо" виступили з гучним звинуваченням на адресу Луческу і Суркіса.