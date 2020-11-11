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Эксперт: Луческу не доволен внутренней политикой "Динамо" и уже открыто критикует клуб

Эксперт: Луческу не доволен внутренней политикой "Динамо" и уже открыто критикует клуб

Киев  •  УНН

 • 31411 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный тренер ФК "Динамо Киев" Мирча Луческу открыто критикует клуб, поскольку недоволен внутренней политикой руководства ФК. Он хочет перемен, но "Динамо" остается прежним. Об этом в своем блоге написал футбольный обозреватель Александр Сажко, передает УНН.

Он констатировал, что Луческу тяжело переносит поражения.

"Просто конфетно-букетный период румына с "Динамо" закончился, и мы начинаем видеть настоящего Мирчу только сейчас. Со всеми его достоинствами и недостатками", - пишет Сажко.

В качестве примера эксперт напомнил, как Луческу объяснил поражение "Динамо" в матче с "Шахтером" "ковидом".

"В чем можно и нужно спорить с Луческу - это в не совсем справедливом выделении одного конкретного матча. Как будто коронавирус локально помешал только "Динамо" подготовиться только к "Шахтеру", - говорит Сажко.

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Кроме того, Луческу обвинил "Динамо" в плохом противостоянии угрозе COVID, напомнил автор.

"(Это высказывание, - ред) вызвало гораздо меньший резонанс, хотя более показательно для раскрытия характера румына.
Трудно вспомнить хоть один случай, когда в "Шахтере" Луческу позволял себе высказываться против клуба. Обычно он хорошо знает границы дозволенного. Это месседж даже не для болельщиков, а для Суркиса - тренер не очень доволен внутренними процессами и хочет перемен", - написал Сажко.

С приходом Луческу в "Динамо" клуб остался прежним. Внутренняя политика ФК, несмотря на смену главного тренера, не изменилась, добавил он.

"Одного назначения тренера недостаточно, чтобы изменить "Динамо", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, ранее ультрас "Динамо" выступили с громким обвинением в адрес Луческу и Суркиса.

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