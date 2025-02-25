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У ЄС спростували нову сировинну угоду з Україною: кажуть, такому партнерству вже чотири роки

Київ • УНН

 • 26032 перегляди

Єврокомісія заперечила існування нової пропозиції щодо критичних мінералів для України, нагадавши про діючий меморандум від 2021 року. Це спростування з'явилося після повідомлень про можливу конкуренцію з США за українські ресурси.

Європейська комісія заперечила існування нової пропозиції щодо критично важливих сировинних матеріалів для України, нагадавши про діючий меморандум, якому вже чотири роки. Про це заявив речник Єврокомісії Томас Реньє під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

Пропозиції немає. З 2021 року ЄС має партнерство щодо критично важливих сировинних матеріалів з Україною, оформлене через наш меморандум про взаєморозуміння. Тож це почалося чотири роки тому. Як і всі партнерства ЄС щодо критично важливих сировинних матеріалів, які у нас є, ця корпорація спрямована не лише на забезпечення безпеки ланцюжків поставок для ЄС, а й сприяння створенню цінності на місцевому рівні та нарощуванню потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду

- сказав речник Єврокомісії.

Доповнення

Politico повідомило, що Європейський Союз 24 лютого запропонував Україні власну "win-win" угоду щодо "критично важливих мінералів", саме тоді, коли президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до укладення угоди з Києвом щодо прав на його величезні природні ресурси.

У ЄС заявили, що їхня угода для України про копалини "не конкурує з США" - BBC25.02.25, 12:59 • 28696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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