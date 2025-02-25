В ЕС опровергли новое сырьевое соглашение с Украиной: говорят, такому партнерству уже четыре года

Европейская комиссия отрицает существование нового предложения по критически важным сырьевым материалам для Украины, напомнив о действующем меморандуме, которому уже четыре года. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Томас Ренье во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство по критически важным сырьевым материалам с Украиной, оформленное через наш меморандум о взаимопонимании. Так что это началось четыре года назад. Как и все партнерства ЕС по критически важным сырьевым материалам, которые у нас есть, эта корпорация направлена не только на обеспечение безопасности цепочек поставок для ЕС, но и содействие созданию ценности на местном уровне и наращиванию потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду