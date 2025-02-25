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В ЕС опровергли новое сырьевое соглашение с Украиной: говорят, такому партнерству уже четыре года

В ЕС опровергли новое сырьевое соглашение с Украиной: говорят, такому партнерству уже четыре года

Киев  •  УНН

 • 9308 просмотра

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Еврокомиссия отрицает существование нового предложения по критическим минералам для Украины, напомнив о действующем меморандуме от 2021 года. Это опровержение появилось после сообщений о возможной конкуренции с США за украинские ресурсы.

Европейская комиссия отрицает существование нового предложения по критически важным сырьевым материалам для Украины, напомнив о действующем меморандуме, которому уже четыре года. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Томас Ренье во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство по критически важным сырьевым материалам с Украиной, оформленное через наш меморандум о взаимопонимании. Так что это началось четыре года назад. Как и все партнерства ЕС по критически важным сырьевым материалам, которые у нас есть, эта корпорация направлена не только на обеспечение безопасности цепочек поставок для ЕС, но и содействие созданию ценности на местном уровне и наращиванию потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду

- сказал спикер Еврокомиссии.

Дополнение

Politico сообщило, что Европейский Союз 24 февраля предложил Украине собственную "win-win" сделку по "критически важным минералам", именно тогда, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Киевом по правам на его огромные природные ресурсы.

В ЕС заявили, что их соглашение для Украины об ископаемых "не конкурирует с США" - BBC25.02.25, 12:59 • 19371 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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