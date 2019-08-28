У ЄБРР розвіяли міфи щодо відмови у кредитуванні МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Інформація деяких ЗМІ про відмову у кредитуванні найбільшого виробника курятини в Україні, компанії “Миронівський хлібопродукт” (МХП) з боку Європейського банку реконструкції і розвитку не відповідає дійсності. Про це УНН повідомили у ЄБРР.
Нещодавно ресурс “Talk Finance” із посиланням на австрійське видання “Kurier” повідомив, що ЄБРР відмовив МХП у видачі кредиту.
Мовляв, банк відмовляється надати позику компанії через те, що її власник — Юрій Косюк має бізнес-зв’язки з сім’єю Олексія Омельяненка. Останній був одним з основних власників Укргазбанку до його націоналізації під час фінансової кризи 2008-2009 років.
У ЄБРР заявлене цими ЗМІ категорично спростували. Там уточнили, що розгляд питання про виділення чергового кредиту українській компанії “МХП” заплановано на 30 жовтня поточного року. Відповідно, про відмову, як і про причини відмови — мови бути не може.
Нагадаємо, австрійське видання Kurier не вперше публікує недостовірну інформацію про нібито блокування кредиту МХП.
Раніше УНН повідомляв, що блокувати кредит МХП закликала ексміністр сільського господарства Австрії Елізабет Кьостінгер, яка балотувалась до Європарламенту і яка, як вважають українські експерти, обрала тактику дискредитації України як свою піар-кампанію на виборах.
Вона заявляла, що українські виробники нібито вичавлюють європейських з їх ринків, користуючись своєю конкурентною перевагою — доступною ціною на продукт. Детальніше про початок торгових воєн за ринки збуту між українцями і європейцями читайте в матеріалі УНН.