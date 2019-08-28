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В ЕБРР развеяли мифы об отказе в кредитовании МХП

В ЕБРР развеяли мифы об отказе в кредитовании МХП

Киев  •  УНН

 • 25543 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Информация некоторых СМИ об отказе в кредитовании крупнейшего производителя курятины в Украине, компании “Мироновский хлебопродукт” (МХП) со стороны Европейского банка реконструкции и развития не соответствует действительности. Об этом сообщили УНН в ЕБРР.

Недавно ресурс “Talk Finance” со ссылкой на австрийское издание “Kurier” сообщил, что ЕБРР отказал МХП в выдаче кредита.

Мол, банк отказывается предоставить заем компании из-за того, что ее владелец — Юрий Косюк имеет бизнес-связи с семьей Алексея Омельяненко. Последний был одним из основных владельцев Укргазбанка в его национализации во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

В ЕБРР заявленное этими СМИ категорически опровергли. Там уточнили, что рассмотрение вопроса о выделении очередного кредита украинской компании “МХП” запланировано на 30 октября текущего года. Соответственно, об отказе, как и о причинах отказа — речи быть не может.

Напомним, австрийское издание Kurier не первый раз публикует недостоверную информацию о якобы блокировке кредита МХП.

Ранее сообщал УНН, что блокировать кредит МХП призвала эксминистр сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер, которая баллотировалась в Европарламент и которая, как считают украинские эксперты, выбрала тактику дискредитации Украины как свою пиар-кампанию на выборах.

Она заявляла, что украинские производители якобы выжимают европейских с их рынков, пользуясь своим конкурентным преимуществом — доступной цене на продукт. Подробнее о начале торговых войн за рынки сбыта между украинцами и европейцами читайте в материале УНН.

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