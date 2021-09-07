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У Японії зафіксували ще одну смерть після вакцинації Moderna

У Японії зафіксували ще одну смерть після вакцинації Moderna

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що чоловік у віці за 40 років помер після вакцини від коронавірусу Moderna. Про це інформує УНН з посиланням на NHK WORLD News.

Деталі

Дозу, яку йому ввели, отримали з однієї з партій, яку міністерство та її дистриб'ютор у Японії вирішили відкликати після виявлення забруднювачів. Чоловік зробив щеплення 11 серпня і помер наступного дня. Міністерство з'ясовує, що стало причиною його смерті.

Чужорідні речовини були виявлені у герметичних флаконах вакцини Moderna на місцях щеплення по всій Японії з середини серпня.

Міністерство також розслідує смерть ще двох чоловіків 30 років, які отримали удар "Модерна". Їх дози надходили з флаконів з тим самим номером партії, що і останній випадок.

Нагадаємо

Японія припинила використання 1,63 мільйона доз Moderna, відправлених в 863 центру вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про зараження контоменантами деяких флаконів вакцини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Японії знову виявили забруднювач у вакцині Moderna

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