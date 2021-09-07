В Японии зафиксировали еще одну смерть после вакцинации Moderna
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Японии заявило, что человек в возрасте за 40 лет скончался после вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK WORLD News.
Детали
Дозу, которую ему ввели, получили с одной из партий, которую министерство и ее дистрибьютор в Японии решили отозвать после обнаружения загрязнителей. Мужчина сделал прививку 11 августа и умер на следующий день. Министерство выясняет, что стало причиной его смерти.
Чужеродные вещества были обнаружены в герметичных флаконах вакцины Moderna на местах прививки по всей Японии с середины августа.
Министерство также расследует смерть еще двух мужчин 30 лет, получили удар "Модерна". Их дозы поступали из флаконов с тем же номером партии, и последний случай.
Напомним
Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о заражении контаминантами некоторых флаконов вакцины.
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