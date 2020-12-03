У ВРП пояснили, чому рекомендували призначити “суддю Автомайдану” Кицюка суддею Печерського суду

“У вересні 2017 року Вища рада правосуддя відмовила у внесенні Президентові України подання про призначення Кицюка В.П. через порушення щодо нього кримінальної справи, встановлення Дисциплінарною палатою факту порушення суддею норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та відсутність вичерпних відомостей у декларації доброчесності судді. Зазначається, що вказане рішення ВРП суддя Кицюк оскаржив до Верховного Суду”, — йдеться в повідомленні.

ВРП повідомляє, що рішенням від 11 грудня 2019 року Верховний Суд задовольнив позов Кицюка та скасував рішення ВРП від вересня 2017 року. Верховний Суд вказав:

— сам факт порушення кримінальної справи не доводить винуватість судді, оскільки діє презумпція невинуватості до винесення вироку суду;

— факт визнання судді винним у порушенні процесуального законодавства та непритягнення до дисциплінарної відповідальності через сплив строку не свідчить про неможливість бути призначеним суддею;

— зазначення в декларації інформації не в повному обсязі саме по собі не свідчить про недоброчесність судді.

Зазначається, що окремо Верховний Суд зазначив, що в аналогічних справах ВРП вносила подання про призначення, зокрема щодо судді Подільського районного суду міста Києва. Аналогічна позиція Верховного Суду неодноразово була підтверджена рішеннями Великої Палати Верховного Суду.

“Відповідно, ВРП повторно розглянула рекомендацію ВККСУ про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського районного суду міста Києва. При чому, оскільки вказана рекомендація ВККСУ внесена у 2014 році, до початку процедури кваліфікаційного оцінювання, яке розпочалося у 2015 році, ВРП розглянула вказане подання”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що питання кваліфікаційного оцінювання щодо судді Віктора Кицюка буде розглянуто ВРП після надходження відповідного подання та завершення розгляду Верховним Судом позову Кицюка щодо припинення кваліфікаційного оцінювання.

“Інша інформація щодо можливого неодноразового порушення суддею В.Кицюком правил дорожнього руху не знайшла підтвердження”, — йдеться в повідомленні.

Також суддя надав вичерпні пояснення з цього приводу. Національне агентство з питань запобігання корупції, перевіривши декларації судді, не знайшло ознак порушень порядку декларування статків та майна.

“Отже, за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної до ВРП у 2014 році, не встановлено обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Кицюка В.П. на посаду судді Печерського районного суду міста Києва”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя рекомендувала призначити “суддю Автомайдану” Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду міста Києва.



Нагадаємо, прокуратура міста Києва готує апеляцію на виправдувальний вирок судді Печерського райсуду Віктора Кицюка у справі щодо незаконного притягненні до адміністративної відповідальності активістів Автомайдану.

Додамо, суддя Шевченківського районного суду міста Києва виправдала Віктора Кицюка, якого обвинувачували у незаконному притягненні до адміністративної відповідальності активістів Автомайдану.

Як раніше повідомляв УНН, у червні Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників “Автомайдану”. Тоді, прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок колишній судді Печерського райсуду Оксані Царевич.

Також повідомлялося, що у січні 2016 року прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”. Вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб.

Так, 4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.