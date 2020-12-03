В ВСП объяснили, почему рекомендовали назначить "судью Автомайдана" Кицюка судьей Печерского суда

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 32043 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 49041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 64231 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 87381 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107927 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111625 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124339 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155903 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202154 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196354 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 58552 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 35463 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 49285 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 34519 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

05:03 • 36712 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 347704 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 299634 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 453980 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 419759 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 402506 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 116905 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195295 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222927 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202306 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288532 просмотра
Актуальное
В ВСП объяснили, почему рекомендовали назначить "судью Автомайдана" Кицюка судьей Печерского суда

В ВСП объяснили, почему рекомендовали назначить "судью Автомайдана" Кицюка судьей Печерского суда

Киев  •  УНН

 • 16088 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. После пересмотра Верховным Судом дела "судьи Автомайдана" Виктора Кицюка Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении его судьей Печерского районного суда города Киева ведь не установлено обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении представления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"В сентябре 2017 года Высший совет правосудия отказал во внесении Президенту Украины представления о назначении Кицюка В.П. из-за возбуждения против него уголовного дела, установления Дисциплинарной палатой факта нарушения судьей норм Кодекса Украины об административных правонарушениях и отсутствие исчерпывающих сведений в декларации добродетели судьи. Отмечается, что указанное решение ВСП судья Кицюк обжаловал в Верховном Суде", - говорится в сообщении.

ВСП сообщает, что решением от 11 декабря 2019 года Верховный Суд удовлетворил иск Кицюка и отменил решение ВСП с сентября 2017 года. Верховный Суд указал:

- сам факт возбуждения уголовного дела не доводит виновности судьи, поскольку действует презумпция невиновности до вынесения приговора суда;

- факт признания судьи виновным в нарушении процессуального законодательства и непривлечение к дисциплинарной ответственности из-за истечения срока не говорит о невозможности быть назначенным судьей;

- указание в декларации информации не в полном объеме само по себе не свидетельствует о недобродетельности судьи.

Отмечается, что отдельно Верховный Суд отметил, что по аналогичным делам ВСП вносила представление о назначении, в частности в отношении судьи Подольского районного суда города Киева. Аналогичная позиция Верховного Суда неоднократно была подтверждена решениями Большой Палаты Верховного Суда.

"Соответственно, ВСП повторно рассмотрела рекомендации ВККСУ о назначении Виктора Кицюка на должность судьи Печерского районного суда города Киева. Причем, поскольку указанная рекомендация ВККСУ внесена в 2014 году, до начала процедуры квалификационного оценивания, которое началось в 2015 году, ВСП рассмотрела указанное представление", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что вопрос квалификационной оценки в отношении судьи Виктора Кицюка будет рассмотрен ВРП после поступления соответствующего представления и завершения рассмотрения Верховным Судом иска Кицюка о прекращении квалификационного оценивания.

"Другая информация о возможном неоднократном нарушении судьей В.Кицюком правил дорожного движения не нашла подтверждения", - говорится в сообщении.

Также судья предоставил исчерпывающие объяснения по этому поводу. Национальное агентство по предупреждению коррупции, проверив декларации судьи, не нашло признаков нарушений порядка декларирования состояния и имущества.

"Итак, по результатам рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, внесенной в ВСП в 2014 году, не установлено обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении Кицюка В.П. на должность судьи Печерского районного суда города Киева", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Высший совет правосудия рекомендовал назначить "судью Автомайдана" Виктора Кицюка судьей Печерского районного суда города Киева.

Напомним, прокуратура города Киева готовит апелляцию на оправдательный приговор судьи Печерского райсуда Виктора Кицюка по делу о незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Добавим, судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала Виктора Кицюка, которого обвиняли в незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Как ранее сообщал УНН, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Тогда прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывший судье Печерского райсуда Оксане Царевич.

Также сообщалось, что в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Так, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы