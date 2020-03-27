У ВР зареєстрували законопроект щодо криміналізації вивезення з України протиепідемічних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, у Раді зареєстрували проект закону №3271 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.
Законопроект внесений Кабміном, зокрема, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Верховній Раді України зареєстрували внесений урядом проект постанови про звіт виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік".