У волгоградській області рф безпілотник намагався атакувати одну з військових частин - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У волгоградській області, в росії, у ніч на четвер безпілотник намагався атакувати одну з військових частин. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, пише УНН.
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“Волгоградську область атакували за допомогою БПЛА. Безпілотник спробував атакувати одну з військових частин у городищівському районі о 02:39”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначає Baza, дрон був буцімто перехоплений силами міноборони. Руйнувань і постраждалих нібито немає.
Доповнення
Губернатор брянської області рф олександр богомаз сьогодні заявив про три “збитих” безпілотники у районі брянська і над містом.
Також дрон буцімто збили у підмосковному раменському, повідомив мер москви собянін.
Окрім того, два безпілотники нібито збили над ростовом-на-дону. Один упав за містом, інший у центрі, неподалік штабу південного військового округу рф, повідомив губернатор голубєв.