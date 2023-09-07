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В волгоградской области рф беспилотник пытался атаковать одну из воинских частей - росСМИ

Киев • УНН

 • 281449 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В волгоградской области, в россии, в ночь на четверг беспилотник пытался атаковать одну из воинских частей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Цитата

“Волгоградскую область атаковали с помощью БПЛА. Беспилотник попытался атаковать одну из воинских частей в городищевском районе в 02:39”, — говорится в сообщении.

Как отмечает Baza, дрон был якобы перехвачен силами минобороны. Разрушений и пострадавших якобы нет.

Дополнение

Губернатор брянской области рф александр богомаз сегодня заявил о трех “сбитых” беспилотниках в районе брянска и над городом.

Также дрон якобы сбили в подмосковном раменском, сообщил мэр москвы собянин.

Кроме того, два беспилотника якобы сбили над ростовом-на-дону. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа рф, сообщил губернатор голубев.

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