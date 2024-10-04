У тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
У тимчасово окупованій Керчі пролунали щонайменше чотири вибухи. Окупаційна влада Криму заявляє про військові навчання, але місцеві жителі повідомляють про ракетну небезпеку.
У тимчасово окупованому місті Керч в Криму ввечері п'ятниці, 4 жовтня, пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито навчання. Про це повідомляє "Кримський вітер"у Telegram, пише УНН.
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За даними моніторингу, щонайменше чотири вибухи пролунали над містом близько 21:10 за місцевим часом.
Водночас, окупаційна влада Криму напередодні оголосила про проведення військових навчань. Однак місцеві жителі пересилають у соцмережах повідомлення про нібито оголошену ракетну небезпеку в Криму.
Офіційних пояснень з приводу вибухів над Керчю влада або російські військові поки що не публікували,
Видання зазначає, що з 26 вересня в окупованому Криму нібито тривають навчання російських силовиків. Зокрема, біля багатьох важливих об'єктів і на пляжах російські силовики будують укріплення, вогневі точки й опорні пункти. Навчання силовиків і тероборони передбачають "повне блокування адміністративних районів з оглядовими заходами".
Нагадаємо
3 жовтня над Керчю та східним Кримом було зафіксовано сильний смог з обмеженою видимістю. Жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою, але влада не коментує причини цього явища.