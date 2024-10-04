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Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы - СМИ

Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 19:52  •  3415 просмотра

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Во временно оккупированной Керчи прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Оккупационные власти Крыма заявляют о военных учениях, но местные жители сообщают о ракетной опасности.

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму вечером пятницы, 4 октября, прогремели взрывы. Россияне заявили о якобы учениях. Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинга, по меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом около 21:10 по местному времени.

В то же время, оккупационные власти Крыма накануне объявили о проведении военных учений. Однако местные жители пересылают в соцсетях сообщения о якобы объявленной ракетной опасности в Крыму.

Официальных объяснений по поводу взрывов над Керчью власти или российские военные пока не публиковали,

- говорится в сообщении.

Издание отмечает, что с 26 сентября в оккупированном Крыму якобы продолжаются учения российских силовиков. В частности, возле многих важных объектов и на пляжах российские силовики строят укрепления, огневые точки и опорные пункты. Учения силовиков и теробороны предусматривают "полное блокирование административных районов с обзорными мероприятиями".

Напомним

3 октября над Керчью и восточным Крымом был зафиксирован сильный смог с ограниченной видимостью. Желтоватая дымка висит над городом и Керченским проливом, но власти не комментируют причины этого явления.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
kerchКерчь
krymКрым