У центрі Львова маршрутка збила пішохода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Львові маршрутний автобус збив пішохода, чоловіка госпіталізували. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціі у Львівській області, передає УНН.
Інцидент трапився о 09.50, на вулиці Куліша.
"Чоловіка госпіталізували до лікарні. На місці інциденту працюють правоохоронці", - повідомили у Нацполіції.
Причини ДТП встановить поліція.
Нагадаємо, за минулу добу в столиці сталося майже 140 дорожньо-транспортних пригод.
Також УНН повідомляв, що у Чернігові на переході автомобіль на смерть збив пішохода.
Крім цього повідомлялося, що у столиці внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного автобусу травми отримали 7 осіб.