В центре Львова маршрутка сбила пешехода
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во Львове маршрутный автобус сбил пешехода, мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Инцидент произошел в 09.50, на улице Кулиша.
"Мужчину госпитализировали в больницу. На месте инцидента работают правоохранители", - сообщили в Нацполиции.
Причины ДТП установит полиция.
Напомним, за прошедшие сутки в столице произошло почти 140 ДТП.
Также УНН сообщал, что в Чернигове на переходе автомобиль насмерть сбил пешехода.
Кроме этого сообщалось, что в столице в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса травмы получили 7 человек.