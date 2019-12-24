У Києві зіткнулись легковик та маршрутка, постраждали 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столиці внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного автобусу травми отримали 7 осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
Повідомлення про ДТП у Дніпровському районі столиці в чергову частину надійшло 23 грудня, о 21:30.
Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобілю Mitsubishi не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок цього семеро пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпіталізовано до лікарні.
Згідно з проведенням тесту, 67-річна жінка-водій легковика перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Механізм та причини автопригоди будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій та судових експертиз.
Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 13 грудня у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки. У результаті зіткнення постраждало 11 осіб.