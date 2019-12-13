У Києві фура зіткнулася з маршруткою: постраждали 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки. У результаті зіткнення постраждало 11 осіб, медики надають їм необхідну допомогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
"До столичної поліції надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Академіка Глушкова. На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група по розслідуванню ДТП столичного главку та медики", - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою.
Медики госпіталізували пасажирів маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
На даний час до лікарняних закладів доставлено 11 осіб, які отримали тілесні ушкодження у результаті автопригоди. Слідчим управлінням ГУНП у Києві зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Тернопільщині сталося ДТП за участю автомобіля Dacia Logan та рейсового автобуса, внаслідок зіткнення пасажирка легковика вилетіла у вікно, після чого її переїхав автобус. Ще 5 осіб госпіталізовано.