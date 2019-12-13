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В Киеве фура столкнулась с маршруткой: пострадали 11 человек

В Киеве фура столкнулась с маршруткой: пострадали 11 человек

Киев  •  УНН

 • 17252 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек, медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"В столичную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Академика Глушкова. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой.

Медики госпитализировали пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время в больничные заведения доставлены 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП. Следственным управлением ГУНП в Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области произошло ДТП с участием автомобиля Dacia Logan и рейсового автобуса, в результате столкновения пассажирка легковушки вылетела в окно, после чего ее переехал автобус. Еще 5 человек госпитализированы.

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