В Киеве столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса травмы получили 7 человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Сообщение о ДТП в Днепровском районе столицы в дежурную часть поступило 23 декабря, в 21:30.
Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.
Согласно проведением теста, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.
После получения информации от медицинских работников по степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 13 декабря в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек.