У центрі Києва відділення ПриватБанку оточили поліцейські та вибухотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У центрі Києва підхід до відділення ПриватБанку перекритий стоп-стрічкою. Також біля нього два екіпажі патрульної поліції та вибухотехніки, передає УНН.
Так, на вулиці Хрещатик, 46, біля відділення ПриватБанку, яке оточене стоп-стрічкою перебуває два екіпажі патрульної поліції, автобус вибухотехніків, ДСНС та швидка.
Наразі УНН намагається отримати коментар у правоохоронців та рятувальників.
Нагадаємо, у Києві перевіряли інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.
Пізніше стало відомо, що там пролунали два вибухи - це вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.