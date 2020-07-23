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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 117855 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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У центрі Києва відділення ПриватБанку оточили поліцейські та вибухотехніки

У центрі Києва відділення ПриватБанку оточили поліцейські та вибухотехніки

Київ • УНН

 • 22628 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У центрі Києва підхід до відділення ПриватБанку перекритий стоп-стрічкою. Також біля нього два екіпажі патрульної поліції та вибухотехніки, передає УНН.

Так, на вулиці Хрещатик, 46, біля відділення ПриватБанку, яке оточене стоп-стрічкою перебуває два екіпажі патрульної поліції, автобус вибухотехніків, ДСНС та швидка.

Наразі УНН намагається отримати коментар у правоохоронців та рятувальників.

Нагадаємо, у Києві перевіряли інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.

Пізніше стало відомо, що там пролунали два вибухи - це вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

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