В центре Киева отделение ПриватБанка окружили полицейские и взрывотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В центре Киева подход к отделению ПриватБанка перекрыт стоп-лентой. Также возле него два экипажа патрульной полиции и взрывотехники, передает УНН.
Так, на улице Крещатик, 46, возле отделения ПриватБанка, которое окружено стоп-лентой находится два экипажа патрульной полиции, автобус взрывотехников, ГСЧС и "скорая".
Сейчас УНН пытается получить комментарий у правоохранителей и спасателей.
Напомним, в Киеве проверяли информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.
Позже стало известно, что там прогремели два взрыва - это взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.