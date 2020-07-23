В центре Киева отделение ПриватБанка окружили полицейские и взрывотехники

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102748 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112049 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116936 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150470 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116617 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141627 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104267 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102844 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева отделение ПриватБанка окружили полицейские и взрывотехники

В центре Киева отделение ПриватБанка окружили полицейские и взрывотехники

Киев  •  УНН

 • 22610 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В центре Киева подход к отделению ПриватБанка перекрыт стоп-лентой. Также возле него два экипажа патрульной полиции и взрывотехники, передает УНН.

Так, на улице Крещатик, 46, возле отделения ПриватБанка, которое окружено стоп-лентой находится два экипажа патрульной полиции, автобус взрывотехников, ГСЧС и "скорая".

Сейчас УНН пытается получить комментарий у правоохранителей и спасателей.

Напомним, в Киеве проверяли информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.

Позже стало известно, что там прогремели два взрыва - это взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

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