У Торецьку тривають міські бої: чи мають успіхи окупанти

У Торецьку бої йдуть в самому місті й вже дуже давно. Росіяни там не захопили значну чи переважну частину міста. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"(У Торецьку - ред.) постійні міські бої. Бої йдуть в самому місті й вже дуже давно. Скажімо так з перемінним успіхом, то одні інших відкидають, то навпаки. Тому я б не сказав, що там щось таке чого не можна було спрогнозувати, чи щось таке, що можна назвати, що росіяни там захопили значну чи переважну частину міста - ні, там йдуть активні бої", - розповів Трегубов.

Окрім того, речник заявив, що бої в районі Курахового йдуть.

"Але не коментуються, тому що там зараз є питання операційної безпеки", - заявив Трегубов.

Доповнення

російські військові у Торецьку Донецької області намагаються замаскуватись для своєї розвідувальної-диверсійної діяльності, переодягаючись у цивільний одяг.