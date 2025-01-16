В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты
Киев • УНН
В Торецке продолжаются активные бои в черте города, без значительных успехов оккупантов. Российские военные пытаются маскироваться под гражданских для проведения разведывательно-диверсионной деятельности.
В Торецке бои идут в самом городе и уже очень давно. Россияне там не захватили значительную или подавляющую часть города. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
«(В Торецке - ред.) постоянные городские бои. Бои идут в самом городе и уже очень давно. Скажем так с переменным успехом, то одни других отбрасывают, то наоборот. Поэтому я бы не сказал, что там что-то такое, чего нельзя было спрогнозировать, или что-то такое, что можно назвать, что россияне там захватили значительную или большую часть города - нет, там идут активные бои», - рассказал Трегубов.
Кроме того, спикер заявил, что бои в районе Курахово идут.
«Но не комментируются, потому что там сейчас есть вопросы операционной безопасности», - заявил Трегубов.
Дополнение
российские военные в Торецке Донецкой области пытаются замаскироваться для своей разведывательно-диверсионной деятельности, переодеваясь в гражданскую одежду.