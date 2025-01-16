В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты

ukenru
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
18:13 • 50138 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16:32 • 101682 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16:30 • 85276 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 100153 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 107871 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 115977 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 150229 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162296 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190353 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 295617 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для въезда в Молдову новые правила: что теперь требуют от водителей на границе

Для въезда в Молдову новые правила: что теперь требуют от водителей на границе

16 января, 10:42 • 47915 просмотра
В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно

В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно

16 января, 10:54 • 29063 просмотра
В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

16 января, 11:56 • 105335 просмотра
ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

16 января, 12:10 • 78843 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 46826 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 46826 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16:32 • 101682 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16:30 • 85276 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 186053 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 203614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

18:13 • 50138 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 137057 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 130833 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 163640 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 152279 просмотра
Актуальное
В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты

В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты

Киев  •  УНН

 • 8476 просмотра

Read in English

В Торецке продолжаются активные бои в черте города, без значительных успехов оккупантов. Российские военные пытаются маскироваться под гражданских для проведения разведывательно-диверсионной деятельности.

В Торецке бои идут в самом городе и уже очень давно. Россияне там не захватили значительную или подавляющую часть города. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

«(В Торецке - ред.) постоянные городские бои. Бои идут в самом городе и уже очень давно. Скажем так с переменным успехом, то одни других отбрасывают, то наоборот. Поэтому я бы не сказал, что там что-то такое, чего нельзя было спрогнозировать, или что-то такое, что можно назвать, что россияне там захватили значительную или большую часть города - нет, там идут активные бои», - рассказал Трегубов.

Кроме того, спикер заявил, что бои в районе Курахово идут.

«Но не комментируются, потому что там сейчас есть вопросы операционной безопасности», - заявил Трегубов.

Дополнение

российские военные в Торецке Донецкой области пытаются замаскироваться для своей разведывательно-диверсионной деятельности, переодеваясь в гражданскую одежду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
toretskТорецк
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы