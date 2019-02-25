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У Тернополі патрульні зупинили п’яного водія маршрутки

У Тернополі патрульні зупинили п’яного водія маршрутки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Тернополі водій маршрутки їздив на підпитку, рівень алкоголю в його крові у 12 разів перевищував допустиму норму. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.

"У суботу 23 лютого, близько 21:45 години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Князя Острозького, в сторону центру, рухається маршрутний автобус № 20, водій якого, порушує Правила дорожнього руху. Невдовзі, патрульні зупинили вищевказаний транспортний засіб. Під час спілкування з 43-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" зафіксував результат у 2, 33 проміле алкоголю в крові, що у 12 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

Проте водій був не згідний з результатом приладу, тому висловив бажання поїхати до медичного закладу. Проте в результаті відмовився в лікарні проходити огляд.

"На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КупАП (Керування в стані алкогольного сп’яніння). Матеріали справи передадуть в суд, який і визначатиме міру покарання", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині п’яний водій ледь не протаранив житловий будинок.

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