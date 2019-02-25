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В Тернополе патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

В Тернополе патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

Киев  •  УНН

 • 7319 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Тернополе водитель маршрутки ездил в нетрезвом состоянии, уровень алкоголя в его крови в 12 раз превышал допустимую норму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.

"В субботу 23 февраля, около 21:45 часов, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что по улице Князя Острожского, в сторону центра, движется маршрутный автобус № 20, водитель которого, нарушает Правила дорожного движения. Вскоре, патрульные остановили вышеуказанное транспортное средство. Во время общения с 43-летним водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" зафиксировал результат в 2,33 промилле алкоголя в крови, что в 12 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

Однако водитель был не согласен с результатом прибора, поэтому выразил желание поехать в медицинское учреждение. Однако в итоге отказался в больнице проходить осмотр.

"На водителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии алкогольного опьянения). Материалы дела переданы в суд, который и определит меру наказания", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель едва не протаранил жилой дом.

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