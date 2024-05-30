У Техасі відкрили новий оборонний завод, що вироблятиме артилерійські снаряди для України
Київ • УНН
Нове підприємство, яке збудували за менше ніж рік, зосереджене на снарядах для 155-міліметрових гаубиць, які стали ключовими у військових діях в Україні.
У штаті Техас завершується закінчують будівництво заводу, який незабаром вироблятиме 30 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щомісяця. Очікується, що ці боєприпаси отримуватиме Україна. Про це пише New York Times., передає УНН.
Деталі
Зазначається, що це перший новий великий завод Пентагону, побудований після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У виданні кажуть, що підприємство зосереджене на снарядах для 155-міліметрових гаубиць, які стали ключовими у військових діях в Україні.
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Будівництво заводу розпочали нещодавно. Лише рік тому околиці в Північному Техасі були просто ґрунтовим полем, але мільйони доларів від Конгресу допомогли компанії General Dynamics за 10 місяців майже завершити будівництво.
Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат на 2022 та 2023 фінансові роки та включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.
Доповнення
У NYT нагадують, що минулого року Пентагон поставив ціль виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Наразі існуючі заводи разом виготовляють близько 36 тисяч снарядів на місяць, а нове підприємство в Техасі забезпечить ще 30 тисяч, коли вийде на повну потужності.
Очікується, що решту боєприпасів вироблятиме оборонна фірма з Огайо.
Нагадаємо
Президента США Джо Байден заяви, що США готові передати Україні частину власних запасів зброї, і відновити їх завдяки закупівлям в американських постачальників. За його словами, це принесе "інвестиції у промислову базу Америки" та забезпечить робочі місця у багатьох штатах.
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