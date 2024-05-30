В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

В штате Техас завершается заканчивают строительство завода, который вскоре будет производить 30 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежемесячно. Ожидается, что эти боеприпасы будет получать Украина. Об этом пишет New York Times., передает УНН.

детали

Отмечается, что это первый новый крупный завод Пентагона, построенный после полномасштабного вторжения рф в Украину. В издании говорят, что предприятие сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.

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Строительство завода начали недавно. Только год назад район в Северном Техасе был просто грунтовым полем, но миллионы долларов от Конгресса помогли General Dynamics почти завершить строительство за 10 месяцев.

Предприятие стоимостью более 500 млн долларов было профинансировано за счет дополнительных расходов на 2022 и 2023 финансовые годы и включает передовые производственные технологии и автоматизацию для производства металлических деталей крупного калибра.

Дополнение

В NYT напоминают, что в прошлом году Пентагон поставил цель производства 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года. В настоящее время существующие заводы вместе производят около 36 тысяч снарядов в месяц, а новое предприятие в Техасе обеспечит еще 30 тысяч, когда выйдет на полную мощности.

Ожидается, что оставшиеся боеприпасы будут произведены оборонной фирмой из Огайо.

Напомним

Президента США Джо Байден заявления, что США готовы передать Украине часть собственных запасов оружия, и восстановить их благодаря закупкам у американских поставщиков. По его словам, это принесет "инвестиции в промышленную базу Америки" и обеспечит рабочие места во многих штатах.

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