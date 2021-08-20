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У "Талібані" заявили, що Китай може зіграти "велику роль" у відбудові Афганістану

У "Талібані" заявили, що Китай може зіграти "велику роль" у відбудові Афганістану

Київ • УНН

 • 20825 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Китай зі своєю величезною економікою може внести свій внесок у відбудові Афганістану. Про це заявив представник талібів Суха Шахін в інтерв’ю китайському держтелеканалу CGTN, інформує УНН.

Цитата:

“Китай — велика країна з величезною економікою і потужностями. Я думаю, що вони можуть зіграти дуже велику роль у відбудові, реабілітації та реконструкції Афганістану”, - сказав Шахін.

Деталі

Відповідаючи на запитання про роль Китаю, Шахін також сказав, що “Талібан” підтримує відносини з Пекіном.

Додамо

Після захоплення Афганістану талібами, Захід уже неодноразово висловлював занепокоєння щодо майбутнього впливу КНР на ситуацію в країні — ті ж побоювання стосуються і Росії.

Так, напередодні верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не повинен дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані.

Раніше в Європарламенті висловили побоювання, що на тлі ситуації, що розгортається в Афганістані, Росія і Китай швидко спробують “заповнити політичний вакуум” в країні.

Доповнення

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

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