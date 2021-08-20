В "Талибане" заявили, что Китай может сыграть "большую роль" в восстановлении Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Китай со своей огромной экономикой может внести свой вклад в восстановление Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Суха Шахин в интервью китайскому гостелеканалу CGTN, информирует УНН.
Цитата:
"Китай - большая страна с огромной экономикой и мощностями. Я думаю, что они могут сыграть очень большую роль в восстановлении, реабилитации и реконструкции Афганистана", - сказал Шахин.
Детали
Отвечая на вопрос о роли Китая, Шахин также сказал, что "Талибан" поддерживает отношения с Пекином.
Добавим
После захвата Афганистана талибами, Запад уже неоднократно выражал беспокойство относительно будущего влияния КНР на ситуацию в стране - те же опасения касаются и России.
Так, накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.
Ранее в Европарламенте выразили опасения, что на фоне ситуации, которая разворачивается в Афганистане, Россия и Китай быстро попытаются "заполнить политический вакуум" в стране.
Дополнение
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.