У Сумах повідомили про вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Сумах було чути вибух. Повітряна тривога оголошена в Сумській та інших східних і північно-східних областях. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність БпЛА в Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях.
У Сумах повідомили про звук вибуху на тлі повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожих безпілотників, у тому числі розвідувальних, у Сумській та ще двох областях, пише УНН.
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"У Сумах було чути вибух", - повідомляє "Суспільне".
У Сумській області та ще низці регіонів на сході та північному сході оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що спостерігається активність розвідувальних та невстановленого типу БпЛА на Чернігівщині, Сумщині та Дніпропетровщині.
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