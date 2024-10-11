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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9664 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

У Сумах повідомили про вибух на тлі повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 14677 перегляди

У Сумах було чути вибух. Повітряна тривога оголошена в Сумській та інших східних і північно-східних областях. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність БпЛА в Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях.

У Сумах повідомили про вибух на тлі повітряної тривоги

У Сумах повідомили про звук вибуху на тлі повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожих безпілотників, у тому числі розвідувальних, у Сумській та ще двох областях, пише УНН.

Деталі

"У Сумах було чути вибух", - повідомляє "Суспільне".

У Сумській області та ще низці регіонів на сході та північному сході оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що спостерігається активність розвідувальних та невстановленого типу БпЛА на Чернігівщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Армія рф вранці завдала авіаудар по Сумській громаді: скинула 2 КАБи11.10.24, 10:06 • 11441 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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