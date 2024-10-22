У Сумах оголошено два дні жалоби за жертвами ударів рф
Київ • УНН
23-24 жовтня в Сумах оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок нічних атак рф. За добу в регіоні збито понад 20 ворожих дронів "Shahed", загинуло троє людей, включаючи дитину.
23-24 жовтня в Сумах оголошено Днями жалоби за загиблими вночі містянами, йдеться у заяві Сумської міськради, передає УНН.
"23-24.10. 20224 - Дні жалоби за загиблими в ніч проти 22 жовтня", - йдеться у повідомленні ОВА.
Доповнення
Всю цю ніч і ранок Суми та область були під російськими ударами. Тільки за останню добу сили протиповітряної оборони збили в регіоні більше ніж 20 ворожих БПЛА типу "Shahed".
Внаслідок атак рф загинуло троє людей, зокрема і дитина.