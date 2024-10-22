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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3090 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Сумщині за добу збили понад 20 "шахедів": Зеленський відреагував атаки рф та показав наслідки

Київ • УНН

 • 15408 перегляди

За добу на Сумщині збито більше 20 російських ударних дронів. Внаслідок атак загинуло троє людей, включаючи дитину. Зеленський закликав до єдності зі світом для протидії терору.

На Сумщині за добу збили понад 20 "шахедів": Зеленський відреагував атаки рф та показав наслідки

Всю цю ніч і ранок Суми та область були під російськими ударами. Тільки за останню добу сили протиповітряної оборони збили в регіоні більше ніж 20 ворожих БПЛА типу "Shahed", повідомив Президент Володимир Зеленський. Він вказав, що внаслідок атак рф загинуло троє людей, зокрема і дитина, передає УНН

Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників

- розповів Зеленський.

Президент вказав, що цими ударами росія забрала життя трьох людей у Сумах, і серед них – дитина. Також є поранені.

За його словами, всім буде надана необхідна допомога. Всі рятувальні служби залучені.

"Цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", - додав Президент.

У Сумах від атаки безпілотників загинуло троє людей, серед них дитина22.10.24, 07:19 • 99376 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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