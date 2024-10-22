На Сумщине за сутки сбили более 20 "шахедов" : Зеленский отреагировал на атаки рф и показал последствия

Всю эту ночь и утро Сумы и область были под российскими ударами. Только за последние сутки силы противовоздушной обороны сбили в регионе более 20 вражеских БПЛА типа "Shahed", сообщил Президент Владимир Зеленский. Он указал, что в результате атак рф погибло три человека, в том числе и ребенок, передает УНН.

Десятки "шахедов". Повреждены обычные жилые дома. Наши воины за сутки уже уничтожили более 20 "шахедов" только на Сумщине, всего в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбивание беспилотников - рассказал Зеленский.

Президент указал, что этими ударами россия унесла жизни трех человек в Сумах, и среди них - ребенок. Также есть раненые.

По его словам, всем будет оказана необходимая помощь. Все спасательные службы привлечены.

"Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ, инвестиции в производство оружия в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может защитить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", - добавил Президент.

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок