В Сумах объявлено два дня траура по жертвам ударов рф

23-24 октября в Сумах объявлены Днями траура по погибшим ночью горожанами, говорится в заявлении Сумского горсовета, передает УНН.

«23-24.10. 20224 - Дни траура по погибшим в ночь на 22 октября», - говорится в сообщении ОВА.

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Всю эту ночь и утро Сумы и область были под российскими ударами. Только за последние сутки силы противовоздушной обороны сбили в регионе более 20 вражеских БПЛА типа «Shahed».

В результате атак рф погибли три человека, в том числе и ребенок.