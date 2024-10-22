В Сумах объявлено два дня траура по жертвам ударов рф
Киев • УНН
23-24 октября в Сумах объявлены Днями траура по погибшим в результате ночных атак рф. За сутки в регионе сбито более 20 вражеских дронов «Shahed», погибло три человека, включая ребенка.
23-24 октября в Сумах объявлены Днями траура по погибшим ночью горожанами, говорится в заявлении Сумского горсовета, передает УНН.
«23-24.10. 20224 - Дни траура по погибшим в ночь на 22 октября», - говорится в сообщении ОВА.
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Всю эту ночь и утро Сумы и область были под российскими ударами. Только за последние сутки силы противовоздушной обороны сбили в регионе более 20 вражеских БПЛА типа «Shahed».
В результате атак рф погибли три человека, в том числе и ребенок.