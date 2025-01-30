У Сумах кількість жертв ворожої атаки зросла до 8 - ОГП

У результаті ворожої атаки на Суми кількість жертв зросла до 8, повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

До 8 збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного авіаудару по багатоповерхівці в м. Суми. 12 людей отримали поранення, серед них 8-річна дівчинка. З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки – матері пораненої дівчинки, - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо

30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.