В Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 8 - ОГП
Киев • УНН
В результате авиаудара по многоэтажке в Сумах погибли 8 человек. Среди 12 раненых - 8-летняя девочка, также разрушены 9 квартир и 12 балконов.
В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 8, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
До 8 увеличилось количество погибших в результате ночного авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. 12 человек получили ранения, среди них 8-летняя девочка. Из-под завалов достали тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины - матери раненой девочки,
Напомним
30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.