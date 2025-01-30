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В Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 8 - ОГП

В Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 8 - ОГП

Киев  •  УНН

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В результате авиаудара по многоэтажке в Сумах погибли 8 человек. Среди 12 раненых - 8-летняя девочка, также разрушены 9 квартир и 12 балконов.

В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 8, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

До 8 увеличилось количество погибших в результате ночного авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. 12 человек получили ранения, среди них 8-летняя девочка. Из-под завалов достали тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины - матери раненой девочки,

- сообщили в прокуратуре.

Напомним

30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
sumyСумы

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