В Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 8 - ОГП

В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 8, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

До 8 увеличилось количество погибших в результате ночного авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. 12 человек получили ранения, среди них 8-летняя девочка. Из-под завалов достали тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины - матери раненой девочки,