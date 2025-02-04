У столиці затримано блогера з Дніпропетровщини, який видавав себе за співробітника кіберполіції

28-річний користувач соцмереж знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.

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Поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності блогера з Дніпропетровської області, який має десятки тисяч підписників: правоохоронці виявили, що фігурант вів стрім, будучи одягнутим у поліцейський однострій.

28-річний користувач соцмереж, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику, ідеться у повідомленні.

Поліцейські склали у відношенні молодика адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184-3 КУпАП - незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції.

Нагадаємо

Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Сорд, оголошено підозру за незаконне зберігання зброї. Раніше блогера звинуватили у привласненні 350 тисяч гривень зі збору на міномети для ЗСУ.

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