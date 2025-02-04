В столице задержан блогер с Днепропетровщины, который выдавал себя за сотрудника киберполиции
Киев • УНН
28-летний блогер с десятками тысяч подписчиков вел стрим в полицейской форме и нецензурно выражался. Правоохранители задержали нарушителя и составили админпротокол за незаконное использование признаков принадлежности к полиции.
28-летний пользователь соцсетей снимал провокационные видео, представляясь работником киберполиции.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.
Детали
Полиция Киева привлекла к административной ответственности блогера из Днепропетровской области, который имеет десятки тысяч подписчиков: правоохранители обнаружили, что фигурант вел стрим, будучи одетым в полицейскую форму.
28-летний пользователь соцсетей, выдавая себя за сотрудника киберполиции, вел себя вызывающе и употреблял нецензурную лексику, говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении молодого человека административный материал по ч. 1 ст. 184-3 КУоАП - незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции.
Напомним,
Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Сорд, объявлено подозрение за незаконное хранение оружия. Ранее блогера обвинили в присвоении 350 тысяч гривен из сбора на минометы для ВСУ.
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