У столиці побільшало вулиць без холодної води

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Диспетчерська служба ПрАТ АК “Київводоканал” повідомила про відсутність у Києві холодного водопостачання за низкою адрес через пошкодження у мережі комунікацій. Про це повідомив прес-центр компанії на сторінці у Facebook, передає УНН. 

“Диспетчерська служба Київводоканалу 1581 інформує. Станом на 10:00 вівторка, 20 листопада, ремонтні бригади „Київводоканалу“ працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською”, — йдеться у повідомленні.

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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • пр-т. Перемоги, 23А;
  • бул. Дружби Народів, 11;
  • вул. Васильківська, 1;
  • вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;
  • пров. Будівельників, 7, 9;
  • вул. Червоноткацька, 11/11;
  • вул. Шевченка з 1 по 42;
  • вул. Котляревського;
  • вул. Борщагівська, 126.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. У “Київводоканалі” принесли вибачення за тимчасові незручності.

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Також 19 листопада станом на 16:00 холодне водопостачання було відсутнє за такими адресами:

  • пр-т. Перемоги, 23А;
  • пров. Іпсилантіївський, 3, 5;
  • пров. Бутишів, 19;
  • вул. Маршала Малиновського, 11;
  • вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;
  • пров. Будівельників, 7, 9, 11/11;
  • вул. Котляревського, 50;
  • вул. Григоровича-Барського 4,5;
  • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;
  • вул. Шевченка з 1 по 42;
  • пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
  • вул. Борщагівська, 126,
  • вул. Монтажників з 41 по 59.

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Раніше стало відомо, у яких бюветах у Києві застерігають пити воду. Також нагадаємо, що упродовж 20-22 листопада у столиці тривають навчання із включенням електросирен на випадок введення надзвичайного стану

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