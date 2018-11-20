У столиці побільшало вулиць без холодної води
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Диспетчерська служба ПрАТ АК “Київводоканал” повідомила про відсутність у Києві холодного водопостачання за низкою адрес через пошкодження у мережі комунікацій. Про це повідомив прес-центр компанії на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Диспетчерська служба Київводоканалу 1581 інформує. Станом на 10:00 вівторка, 20 листопада, ремонтні бригади „Київводоканалу“ працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською”, — йдеться у повідомленні.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
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- пр-т. Перемоги, 23А;
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- бул. Дружби Народів, 11;
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- вул. Васильківська, 1;
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- вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;
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- пров. Будівельників, 7, 9;
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- вул. Червоноткацька, 11/11;
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- вул. Шевченка з 1 по 42;
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- вул. Котляревського;
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- вул. Борщагівська, 126.
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Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. У “Київводоканалі” принесли вибачення за тимчасові незручності.
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Також 19 листопада станом на 16:00 холодне водопостачання було відсутнє за такими адресами:
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- пр-т. Перемоги, 23А;
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- пров. Іпсилантіївський, 3, 5;
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- пров. Бутишів, 19;
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- вул. Маршала Малиновського, 11;
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- вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;
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- пров. Будівельників, 7, 9, 11/11;
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- вул. Котляревського, 50;
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- вул. Григоровича-Барського 4,5;
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- пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;
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- вул. Шевченка з 1 по 42;
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- пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
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- вул. Борщагівська, 126,
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- вул. Монтажників з 41 по 59.
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Раніше стало відомо, у яких бюветах у Києві застерігають пити воду. Також нагадаємо, що упродовж 20-22 листопада у столиці тривають навчання із включенням електросирен на випадок введення надзвичайного стану.