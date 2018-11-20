В столице увеличился список улиц без холодной воды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Диспетчерская служба ЗАО АК “Киевводоканал” сообщила об отсутствии в Киеве холодного водоснабжения по ряду адресов из-за повреждения в сети коммуникаций. Об этом сообщил пресс-центр компании на странице в Facebook, передает УНН.
“Диспетчерская служба Киевводоканала 1581 информирует. По состоянию на 10:00 вторника, 20 ноября, ремонтные бригады „Киевводоканала“ работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской”, - говорится в сообщении.
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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
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- пр-т. Победы, 23А;
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- бул. Дружбы Народов, 11;
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- ул. Васильковская, 1;
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- ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
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- пер. Строителей, 7, 9;
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- ул. Красноткацкая, 11/11;
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- ул. Шевченко с 1 по 42;
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- ул. Котляревского;
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- ул. Борщаговская, 126.
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Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. В “Киевводоканале” принесли извинения за временные неудобства.
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Также 19 ноября состояние на 16:00 холодное водоснабжение отсутствовало по таким адресам:
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- пр-т. Победы, 23А;
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- пер. Ипсилантиевский, 3, 5;
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- пер. Бутишев, 19;
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- ул. Маршала Малиновского, 11;
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- ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
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- пер. Строителей, 7, 9, 11/11;
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- ул. Котляревского, 50;
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- ул. Григоровича-Барского 4,5;
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- пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
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- ул. Шевченко с 1 по 42;
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- пер. Ярослава Хомового, 14А, 44В;
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- ул. Борщаговская, 126,
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- ул. Монтажников с 41 по 59.
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Ранее стало известно, в каких бюветах в Киеве предостерегают пить воду. Также напомним, что в течение 20-22 ноября в столице продолжаются учения с включением электросирен в случае введения чрезвычайного положения.