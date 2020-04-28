У столиці близько 14% з усіх хворих на коронавірусну хворобу є служителями церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві станом на сьогодні, на захворювання COVID-19, викликане коронавірусною інфекцію, хворіють 179 служителів церкви. Про це під час брифінгу у вівторок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"З підтверджених випадків хворих на коронавірус: 44% - жінок, це 574 випадки, 56% - це чоловіки, 724 людини. Серед хворих 80 дітей – 43 хлопчики та 37 дівчаток. Це трохи більше ніж 6% від загальної кількості всіх, хто захворів. 120 – медпрацівників, тобто 9%. Служителів церкви - 179 людей, це 14% від загальної кількості", - сказав міський голова.
Всього, за словами мера, сьогодні у Києві виявлено 1298 випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401.
Як повідомлялося раніше в УНН, вчора COVID-19 за добу підтвердили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври.
Також повідомлялося, що станом на 13 квітня у Києво-Печерській лаврі було вже понад 90 випадків COVID-19: комплекс зачинили на карантин. Пізніше карантинні заходи ввели в Іонінському монастирі.