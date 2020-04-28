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В столице около 14% из всех больных на коронавирусную болезнь являются служителями церкви

В столице около 14% из всех больных на коронавирусную болезнь являются служителями церкви

Киев  •  УНН

 • 14724 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на сегодня, заболеванием COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, болеют 179 служителей церкви. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"С подтвержденных случаев больных коронавирусом: 44% - женщин, это 574 случая, 56% - это мужчины, 724 человека. Среди больных 80 детей - 43 мальчика и 37 девочек. Это чуть больше 6% от общего количества всех заболевших. 120 - медработников, то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек, это 14% от общего количества", - сказал городской голова.

Всего, по словам мэра, сегодня в Киеве выявлено 1298 случаев заболевания на COVID-19.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера COVID-19 за сутки подтвердили у 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Также сообщалось, что по состоянию на 13 апреля в Киево-Печерской лавре было уже более 90 случаев COVID-19: комплекс закрыли на карантин. Позже карантинные меры ввели в Ионинском монастыре.

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